Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян
У Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" в Telegram.
"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі - частково знеструмлено Конотопський (частково) і Шосткинський райони", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Відключення світла в Чернігівській області
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.
Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.
Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.
Окупанти посилено атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання по всій країні.