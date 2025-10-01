ua en ru
Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян

Сумська область, Середа 01 жовтня 2025 21:31
UA EN RU
Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян Ілюстративне фото: в Сумській області почалися проблеми з електроенергією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" в Telegram.

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі - частково знеструмлено Конотопський (частково) і Шосткинський райони", - ідеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла в Чернігівській області

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар російських окупантів по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окупанти посилено атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури на тлі похолодання по всій країні.

