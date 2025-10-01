Частина Сумської області залишилася без світла через удари росіян

Ілюстративне фото: в Сумській області почалися проблеми з електроенергією (Getty Images)

У Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" в Telegram.

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі - частково знеструмлено Конотопський (частково) і Шосткинський райони", - ідеться в повідомленні компанії. Там уточнили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.