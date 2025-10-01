ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Чернігів на графіках: школи переводять на онлайн і розгортають "пункти незламності"

Чернігів, Середа 01 жовтня 2025 22:35
Чернігів на графіках: школи переводять на онлайн і розгортають "пункти незламності" Фото: у Чернігові масштабні відключення світла після ударів по енергетичних об'єктах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Внаслідок російських ударів по енергооб'єктах Чернігів у середу, 1 жовтня, залишився без світла. Через це школи перевели на дистанційку, на вулицях розгортають "пункти незламності", а подачу води забезпечують автономні джерела живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram.

Він наголосив, що через складну ситуацію в енергетиці "Чернігівобленерго" запровадило графіки відключень світла.

Об'єкти КП "Чернігівводоканал" частково працюють від автономних джерел живлення, як і окремі насосні станції.

За словами Брижинського, тиск в системі подачі води задовільний. Водночас він закликав містян відповідально користуватися водою.

Заклади охорони здоров’я Чернігова забезпечені альтернативними джерелами живлення, тому у четвер, 2 жовтня, працюватимуть у звичайному режимі.

Школярі до кінця тижня навчатимуться у дистанційному форматі. Дитсадки не працюватимуть лише завтра через підлаштування під графіки відключення світла.

Міський електротранспорт працюватиме у звичайному режимі, однак світлофори функціонуватимуть тільки у тих місцях, де є безперебійне електроживлення. Вуличне освітлення у Чернігові не працюватиме й надалі.

Начальник Чернігівської ОВА додав, що наразі триває підготовка до розгортання "пункти незламності".

Патрульна поліція для забезпечення правопорядку переходить на посилений режим патрулювання. Система оповіщення також працюватиме, оскільки має альтернативне джерело живлення.

Внаслідок масованих російських обстрілів на Чернігівщині запровадили графік відключень електрики. Згідно із ним, абоненти три години будуть зі світлом, після чого шість годин триватимуть відключення.

Нагадаємо, за добу країна-агресорка атакувала Чернігівську область 20 разів. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах області - окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

