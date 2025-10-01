Чернігів на графіках: школи переводять на онлайн і розгортають "пункти незламності"

Внаслідок російських ударів по енергооб'єктах Чернігів у середу, 1 жовтня, залишився без світла. Через це школи перевели на дистанційку, на вулицях розгортають "пункти незламності", а подачу води забезпечують автономні джерела живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського в Telegram .

Він наголосив, що через складну ситуацію в енергетиці "Чернігівобленерго" запровадило графіки відключень світла.

Об'єкти КП "Чернігівводоканал" частково працюють від автономних джерел живлення, як і окремі насосні станції.

За словами Брижинського, тиск в системі подачі води задовільний. Водночас він закликав містян відповідально користуватися водою.

Заклади охорони здоров’я Чернігова забезпечені альтернативними джерелами живлення, тому у четвер, 2 жовтня, працюватимуть у звичайному режимі.

Школярі до кінця тижня навчатимуться у дистанційному форматі. Дитсадки не працюватимуть лише завтра через підлаштування під графіки відключення світла.

Міський електротранспорт працюватиме у звичайному режимі, однак світлофори функціонуватимуть тільки у тих місцях, де є безперебійне електроживлення. Вуличне освітлення у Чернігові не працюватиме й надалі.

Начальник Чернігівської ОВА додав, що наразі триває підготовка до розгортання "пункти незламності".

Патрульна поліція для забезпечення правопорядку переходить на посилений режим патрулювання. Система оповіщення також працюватиме, оскільки має альтернативне джерело живлення.