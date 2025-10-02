RU

В Киеве объявляли тревогу. Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за атаки дронов РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.

Сигнал тревоги прозвучал в столице в 23:50. Военные сообщили о движении беспилотников курсом на Киев с северо-запада.

Перед этим в 23:34 дроны двигались на севере Киевской области, западным курсом.

Мониторинговые каналы сообщают о движении табуна дронов из Ворзеля на Ирпень, Стоянку, Бучу и поселок Коцюбинское.

В 23:58 на северо-востоке Черниговской области были обнаружены новые группы БпЛА, курс - южный/юго-западный. По данным мониторов, количество дронов достигает 10 единиц.

Кроме того, дроны движутся на Сумщине в направлении Полтавщины.

По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы энергетических объектов РФ

В среду, 1 октября, российские террористы обстреляли "Шахедами" подстанцию в Славутиче Киевской области.

В результате удара Славутич, Чернигов и несколько районов Черниговской и Киевской областей остались без электроэнергии.

В Чернигове ввели графики отключений света, школы города переведены на дистанционный режим обучения.

Также без электроэнергии осталась часть Сумской области.

Из-за атаки произошел трехчасовой блэкаут объектов на территории Чернобыльской АЭС. Около полуночи питание было восстановлено, превышение радиационного фона не зафиксировано.

