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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

П'ятниця 04 жовтня 2024 09:31
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 4 жовтня, у Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:26 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області.

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:28 (alerts.in.ua)

Загроза балістики

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Обстріли України

Протягом останнього часу Російська Федерація кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Як приклад, у ніч на 4 жовтня, терористи атакували об’єкти критичної інфраструктури країни, запустивши 19 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарську, Курська, а також тимчасово окупованого Криму.

Дев'ять БпЛА були збиті протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, а також низці інших областей. Інші ж сім були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

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