У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 4 жовтня, у Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:26 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:28 (alerts.in.ua)
Загроза балістики
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Обстріли України
Протягом останнього часу Російська Федерація кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Як приклад, у ніч на 4 жовтня, терористи атакували об’єкти критичної інфраструктури країни, запустивши 19 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарську, Курська, а також тимчасово окупованого Криму.
Дев'ять БпЛА були збиті протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, а також низці інших областей. Інші ж сім були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.
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