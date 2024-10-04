У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Сьогодні, 4 жовтня, у Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 09:26 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:28 (alerts.in.ua)

Загроза балістики

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Обстріли України

Протягом останнього часу Російська Федерація кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами типу Shahed. Як приклад, у ніч на 4 жовтня, терористи атакували об’єкти критичної інфраструктури країни, запустивши 19 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарську, Курська, а також тимчасово окупованого Криму.

Дев'ять БпЛА були збиті протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, а також низці інших областей. Інші ж сім були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.