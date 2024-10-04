В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сегодня, 4 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 09:26 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:28 (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Обстрелы Украины

В последнее время Российская Федерация каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 4 октября, террористы атаковали объекты критической инфраструктуры страны, запустив 19 ударных БпЛА из районов Приморско-Ахтарска, Курска, а также временно оккупированного Крыма.

Девять БпЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, а также ряде других областей. Другие же семь были локально потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ.