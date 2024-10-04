ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Пятница 04 октября 2024 09:31
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 октября, в Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:26 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:28 (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Обстрелы Украины

В последнее время Российская Федерация каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 4 октября, террористы атаковали объекты критической инфраструктуры страны, запустив 19 ударных БпЛА из районов Приморско-Ахтарска, Курска, а также временно оккупированного Крыма.

Девять БпЛА были сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, а также ряде других областей. Другие же семь были локально потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России