У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу вночі 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

Також Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів для західних областей України.

Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для деяких областей України.

Атаки російських військ по Україні

Раніше ми писали про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Також росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

До речі, Повітряні Сили повідомили про злет бомбардувальника Ту-95МС у Росії. Це носій крилатих ракет, які становлять загрозу всій Україні.

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