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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Пятница 29 марта 2024 02:14
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога ночью 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

Воздушные Силы сообщили об ракетной опасности для некоторых областей Украины.

"Киевская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Черниговская области - ракетная опасность", - сообщили защитники.

Для восточных областей существует угроза применения авиационных средств поражения.

"Активность вражеской тактической авиации на востоке! Угроза применения авиационных средств поражения", - сообщили Воздушные Силы.

Также Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов для западных областей Украины.

"Львовская, Ивано-Франковская области - угроза ударных беспилотников", - написали защитники.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревогаФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 02:42.

В Киеве отбой воздушной тревоги.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы писали об взрывах в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Также россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.

К слову, Воздушные Силы сообщили о взлете бомбардировщика Ту-95МС в России. Это носитель крылатых ракет, которые составляют угрозу всей Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Воздушные силы Украины Воздушная тревога
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