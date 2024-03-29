В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога ночью 29 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.
Воздушные Силы сообщили об ракетной опасности для некоторых областей Украины.
"Киевская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Черниговская области - ракетная опасность", - сообщили защитники.
Для восточных областей существует угроза применения авиационных средств поражения.
"Активность вражеской тактической авиации на востоке! Угроза применения авиационных средств поражения", - сообщили Воздушные Силы.
Также Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов для западных областей Украины.
"Львовская, Ивано-Франковская области - угроза ударных беспилотников", - написали защитники.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено 02:42.
В Киеве отбой воздушной тревоги.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
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