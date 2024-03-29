В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога ночью 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Также Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов для западных областей Украины.

Воздушные Силы сообщили об ракетной опасности для некоторых областей Украины.

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы писали об взрывах в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Также россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.

К слову, Воздушные Силы сообщили о взлете бомбардировщика Ту-95МС в России. Это носитель крылатых ракет, которые составляют угрозу всей Украине.

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