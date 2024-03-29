Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95МС в Росії

Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ.