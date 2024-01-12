У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Сигнал повітряної тривоги оголошено ввечері п'ятниці, 12 січня, у Києві та ще низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram.

"Повітряна тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - пишуть Повітряні сили.

Станом на 19:30 сигнал тривоги оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Оновлено о 19:40.

Повітряні сили повідомили про виліт російського літака Ту-22м3 з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Даний літак є носієм ракет х-22, якими Росія завдає ударів по території України.

Детально про цей літак можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Жителів областей де оголошено про небезпеку просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, перед тим масована повітряна атака російських окупантів по Україні була 8 січня. Тоді вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло маршрутку в Новомосковську, було багато поранених, серед яких діти.

Зазначимо, що в ніч проти 8 січня російські окупанти атакували Україну та дронами-камікадзе. Зокрема, ППО вдалося знищити всі дрони, семеро з них були збиті в небі над Одеською областю.

Детальніше про наслідки тієї атаки 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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