Окупанти вдарили по Новомосковську: вибухом перевернуло маршрутку, десятки поранених

Під час атаки РФ у Дніпропетровській області ворог поцілив по Новомосковську. Вибухом перевернуло маршрутку, вже відомо про десятки поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу

За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі.

"8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей", - конкретизував він єдані про постраждалих.

Крім того, за даними ОВА, пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

Обстріл України

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти, вже відомо про одну поранену. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.