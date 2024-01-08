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Росіяни атакували Одеську область дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Одеса, Понеділок 08 січня 2024 08:58
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Росіяни атакували Одеську область дронами: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни атакували Одеську область дронами в ніч проти 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували вночі дронами Одеську область. Почалася пожежа, семеро безпілотників вдалося збити ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. 7 дронів в небі над нашим регіоном знищили сили ППО", - розповів він.

За його словами, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників.

"Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає", - додав Кіпер.

Атака дронами РФ

Російські війська пізно ввечері, 7 січня, атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, на Одещині прогриміли вибухи. У регіоні працювала ППО. Як стало відомо пізніше, російські війська запустили Україною 8 дронів типу "Shahed-131/136". ППО збила всі цілі.

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