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У Кривому Розі пролунали вибухи, місто під масованим ракетним ударом

Кривий Ріг, Понеділок 08 січня 2024 07:25
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У Кривому Розі пролунали вибухи, місто під масованим ракетним ударом Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи вранці 8 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Кривому Розі пролунали вибухи сьогодні вранці, 8 січня. Місто знаходиться під масованою ракетною атакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли про пуск балістичних ракет з Криму в напрямок Кривого Рогу.

Ракетна атака по Україні вранці 8 січня

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет та надзвукових "Кинджалів".

Російські окупаційні війська атакують нашу державу ракетами. У повітрі було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 4 Міг-31К.

Вибухи лунали в Дніпрі, Харкові та Запоріжжі.

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