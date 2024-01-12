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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

Пятница 12 января 2024 19:34
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой) Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги объявлен вечером пятницы, 12 января, в Киеве и ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ и КМВА в Telegram.

Воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.
Угроза применения авиационных средств поражения", – пишут Воздушные силы.

По состоянию на 19.30 сигнал тревоги объявлен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Обновлено в 20:05.

В Украине объявлено об отбое воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Обновлено в 19:50.

В Воздушных силах уточнили, что в областях где объявлена воздушная тревога существует угроза баллистического вооружения.

В случае, если будет непосредственная угроза от Ту-22м3, об этом объявят дополнительно.

Обновлено в 19:40.

Воздушные силы сообщили о вылете российского самолета Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Данный самолет является носителем ракет х-22, которым Россия наносит удары по территории Украины.

Подробно об этом самолете можно прочитать в материале РБК-Украина.

Жителей областей, где объявлено об опасности, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

Воздушные атаки РФ

Напомним, до этого массированная воздушная атака российских окупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельнитчине работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.

В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку в Новомосковск , было много раненых, среди которых дети.

Отметим, что в ночь на 8 января российские оккупанты атаковали Украину и дронами-камикадзе. В частности, ПВО удалось уничтожить все дроны, семеро из них были сбиты в небе над Одесской областью.

Детальнее о последствиях той атаки 8 января - в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины воздушная тревога
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