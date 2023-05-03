У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Працює ППО

В Україні в різних областях вночі оголошено повітряну тривогу. Сигнали пролунали у Києві та інших регіонах невдовзі після опівночі. Також відомо про роботу ППО.
Про це 3 квітня повідомляє РБК-Україна.
Так, сигнали про повітряну загрозу пролунали у Києві та області близько 00:15.
"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться у заяві Київської міської військової адміністрації у Telegram.
Повітряна тривога була оголошена у Чернігівській, Запорізькій, Сумській, Луганській та деяких районах Дніпропетровської області цієї ночі.
Перед цим сигнали звучали і в Донецькій області, проте близько 00:25 - була скасована.
Про роботу українських систем протиповітряної оборони повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це чиновник написав у своєму Telegram о 00:36.
Також він закликав українців не ігнорувати тривогу.
Так, жителів областей, де актуальна повітряна тривога, закликають залишатися в укриттях та не підходити до вікон.
У Київській обласній військовій адміністрації заявили про роботу ППО у столиці та області. Тому було чутно звуки вибухів.
"Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги!" - закликають до КОВА у повідомленні від 00:50.
Єрмак згодом, о 01,05, попередив, що наразі "загроза ще лишається".
"ППО продовжує працювати", - пише чиновник.
За непідтвердженою інформацією, причина повітряної тривоги - запуск ворожих безпілотників із північного напрямку.
Нагадаємо, перед цим вночі 1 травня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.
Раніше повідомлялося, що 2 травня ближче до півночі в Херсоні пролунали вибухи.
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