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Окупанти атакували Київ ракетами та дронами, ППО збила всі цілі

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 06:47
Окупанти атакували Київ ракетами та дронами, ППО збила всі цілі Фото: окупанти атакували Київ ракетами та дронами, ППО збила всі цілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили ППО сьогодні вночі, 1 травня, знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами було здійснено з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95МС)", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що війська РФ завдавали удару комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва силами української ППО всі ворожі ракети та БПЛА було знищено. Дані уточнюються.

За оперативними відомостями на даний момент – жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Раніше ми писали, що у всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу.

Також повідомлялося, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звуки вибухів.

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