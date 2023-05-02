У Херсоні пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Варто зазначити, що в деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу, однак, станом на 23:18 в Херсонській області її немає.

Офіційної інформації про вибухи поки що теж немає.