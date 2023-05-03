У Києві та області вибухи, працює ППО

Фото: у Києві та області працює ППО та чути звуки вибухів (Getty Images)

У Київ та області цієї ночі, 3 травня, пролунали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Київщина! Працює ППО", - йдеться у заяві. Жителів і гостей столиці та області просять залишатися в укриттях до скасування сигналів про повітряну небезпеку. "Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - закликають в КОВА. Як написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram о 01.02, загроза залишається. "ППО продовжує працювати", - згодом додав він. Оновлено: 01:45 У Києві знову чули звуки вибухів, які пролунали у різних районах столиці, а також області. Крім того, в небі над Києвом було видно спалахи, що пояснюються роботою ППО. "Київська область! Повітряна тривога все ще триває, небезпека зберігається. Не залишайте укриттів!" - наголошують в Київській ОВА.