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У Києві та області вибухи, працює ППО

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Київ, Середа 03 травня 2023 00:59
У Києві та області вибухи, працює ППО Фото: у Києві та області працює ППО та чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київ та області цієї ночі, 3 травня, пролунали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Київщина! Працює ППО", - йдеться у заяві.

Жителів і гостей столиці та області просять залишатися в укриттях до скасування сигналів про повітряну небезпеку.

"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - закликають в КОВА.

Як написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram о 01.02, загроза залишається.

"ППО продовжує працювати", - згодом додав він.

Оновлено: 01:45

У Києві знову чули звуки вибухів, які пролунали у різних районах столиці, а також області.

Крім того, в небі над Києвом було видно спалахи, що пояснюються роботою ППО.

"Київська область! Повітряна тривога все ще триває, небезпека зберігається. Не залишайте укриттів!" - наголошують в Київській ОВА.

Як повідомлялося раніше, 3 травня невдовзі після опівночі у столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу, а також інформувалося про роботу систем ППО. Імовірно, причиною стала атака ворожих дронів.

Перед цим, вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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Київ вибухи ПВО
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