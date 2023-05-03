У Києві та області вибухи, працює ППО
У Київ та області цієї ночі, 3 травня, пролунали звуки вибухів на тлі повітряної тривоги та роботи українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Київщина! Працює ППО", - йдеться у заяві.
Жителів і гостей столиці та області просять залишатися в укриттях до скасування сигналів про повітряну небезпеку.
"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - закликають в КОВА.
Як написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram о 01.02, загроза залишається.
"ППО продовжує працювати", - згодом додав він.
Оновлено: 01:45
У Києві знову чули звуки вибухів, які пролунали у різних районах столиці, а також області.
Крім того, в небі над Києвом було видно спалахи, що пояснюються роботою ППО.
"Київська область! Повітряна тривога все ще триває, небезпека зберігається. Не залишайте укриттів!" - наголошують в Київській ОВА.
Як повідомлялося раніше, 3 травня невдовзі після опівночі у столиці та низці областей було оголошено повітряну тривогу, а також інформувалося про роботу систем ППО. Імовірно, причиною стала атака ворожих дронів.
Перед цим, вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.
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