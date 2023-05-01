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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, є ризик ракетного удару

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 03:49
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, є ризик ракетного удару Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Оновлено (5:06)

У виконкомі Павлограда Дніпропетровської області закликали залишатися в укриттях та не публікувати фото та відео.

Оновлено (4:52)

У Київській МВА підтвердили роботу сил ППО.

Оновлено (4:48)

Єрмак заявив, що працює українська ППО.

Оновлено (4:42)

Спікер Одеської ОВА заявив, що зафіксовано політ цілей за напрямом: Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Київської, Сумської, Полтавської, Запорізької та Черкаської областей.

Оновлено (4:38)

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про підвищену небезпеку.

Оновлено (4:36)

У Київській ОВА також попередили про загрозу ракетного удару і рекомендували перебувати в укриттях, або дотримуватись правил "двох стін".

Оновлено (4:33)

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що війська РФ намагаються виявити українські системи ППО і наголосив, що в Одеській області поки що все чисто.

Оновлено (4:32)

Мер Рівного, а також голова Дніпропетровської облради закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Оновлено (4:30)

Єрмак закликав не повідомляти про роботу сил ППО та подбати про свою безпеку.

Оновлено (4:23)

Повідомляється, що перші російські ракети увійшли до повітряного простору країни і летять у бік Черкас.

Керівник Офісу президента закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше також керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет попросив українців не ігнорувати тривоги через те, що окупанти готують сумарний "залп" близько 100 ракет.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, є ризик ракетного удару

Раніше ми писали, що вчора, 30 квітня, у Дніпропетровській області було чути звук вибуху.

Нагадаємо також, що вчора окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки є жертви та пошкодження інфраструктури.

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