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В Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги. Работает ПВО

Фото: в Украине в некоторых областях раздались сигналы воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в разных областях ночью объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Киеве и других регионах вскоре после полуночи. Также известно о работе ПВО.

Об этом 3 апреля сообщает РБК-Украина.

Так, сигналы о воздушной угрозе прозвучали в Киеве и области около 00:15.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении Киевской городской военной администрации в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и в некоторых районах Днепропетровской области этой ночью.

Перед этим сигналы звучали и в Донецкой области, однако около 00:25 - была отмены.

О работе украинских систем противовоздушной обороны проинформировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Об этом чиновник написал в своем Telegram в 00:36.

Также он призвал украинцев не игнорировать тревогу.

Так, жителей областей, где актуальна воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Обновлено: 01:10

В Киевской областной военной администрации заявили о работе ПВО в столице и области. Поэтому были слышны звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - призывают в КОВА в сообщении от 00:50.

Ермак впоследствии, в 01,05, предупредил, что "угроза еще остается".

По неподтвержденной информации, причина воздушной тревоги - запуск вражеских беспилотников с северного направления.

Напомним, перед этим ночью 1 мая во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. При этом силы ПВО ВСУ ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

Ранее сообщалось, что 2 мая ближе к полуночи в Херсоне раздались взрывы.

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