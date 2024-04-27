UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголосили масштабну тривогу через ракетну загрозу

Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та в багатьох областях Україні оголосили повітряну тривогу у ніч проти 27 квітня через загрозу ворожих ракетних ударів. Пізніше тривога охопила усю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карти тривоги.

Сигнали зазвучали близько 03:40 спочатку у північних областях, згодом також у Києві та області, а пізніше - і в багатьох інших регіонах.

Як попередили військові, є загроза ракетних атак в областях, де оголошена тривога.

Громадян просять перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

"Ракета в Чернігівській області курсом на Чернігів!" - йдеться в повідомленні ПС о 03:52.

Як передали в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Ракета на півночі Київщини у західному напрямку... КР на Житомирщині, курс південно-західний", - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Де оголошена повітряна тривога:

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку російських окупантів.Так, зокрема, був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.

Пізніше, близько пів на першу ночі, в Харкові пролунали вибухи через ракетний удар. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Крім того, у ПС заявили про фіксацію зльоту російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які летіли у бік України, ймовірно, для ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога