В Украине объявили масштабную тревогу из-за ракетной угрозы

Сигналы зазвучали около 03:40 сначала в северных областях, затем также в Киеве и области, а позже - и во многих других регионах.

Как предупредили военные, есть угроза ракетных атак в областях, где объявлена тревога.

Граждан просят находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

"Ракета в Черниговской области курсом на Чернигов!" - говорится в сообщении ВС в 03:52.

Как передали в Киевской городской военной администрации, воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Ракета на севере Киевской области в западном направлении... КР в Житомирской области, курс юго-западный", - говорится в объявлении Воздушных сил.

Позже военные проинформировали, что вражеские воздушные цели изменили курс на Винницкую область, летели в направлении Черкасской области, оттуда - следовали юго-восточным курсом, кроме того, зафиксировано движение КР через Сумскую область в западном направлении.

"Ракета в Днепропетровской области курсом северо-западным!"

Группа КР в Черниговской области курсом на мероприятие. Ракета в Харьковской области в направлении Полтавщины! КР в Николаевской области курсом юго-восточным. Группа КР в Черниговской области курсом на мероприятие. Ракета в Харьковской области в направлении Полтавской области! КР в Николаевской области курсом юго-восточным", - рассказали военные.

Позже было зафиксировано изменение курса летевших в сторону Полтавской области ракет - уже на Днепропетровскую область.

Вражеские ракеты продолжали маневрировать и менять курс. В частности, фиксировалась группа крылатых ракет на севере Киевской области в западном направлении, из Херсона в направлении Кривого Рога, а также в Житомирской области в юго-западную сторону.

Где объявлена воздушная тревога:

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, поздно вечером 26 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны российских оккупантов. Так, в частности, было зафиксировано движение управляемых ракет, а также "Кинжалов" в украинском воздушном пространстве. Также было известно о взрывах в Ивано-Франковской области.

Позже, около половины первого ночи, в Харькове прозвучали взрывы из-за ракетного удара. Известно о как минимум одном пострадавшем.

Кроме того, в ВС заявили о фиксации взлета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые летели в сторону Украины, вероятно, для ракетных ударов.