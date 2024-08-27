У Києві та деяких областях введені екстрені відключення світла, - ДТЕК

Наразі екстрені відключення світла діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

В ДТЕК зазначили, що відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну наразі ситуацію в українській енергосистемі.

Також фахівці нагадали мешканцям цих областей, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - наголосили в ДТЕК.

Стан української енергосистеми 27 серпня

У понеділок, 26 серпня, Росія в черговий раз вдарила по об'єктах української енергосистеми під час масованого обстрілу. Це стало причиною повернення екстрених відключень світла по всій Україні.

Сьогодні в Міненерго повідомили, що було запроваджено планові графіки відключень світла. Це було необхідно задля стабілізації енергосистеми. Планувалося, що три та чотири черги одночасно будуть відключені від енергопостачання.

Однак через складнощі, екстрені обмеження були введені в деяких областях.

Також раніше стало відомо, що в Києві сьогодні без світла одночасно будуть 50-70% споживачів. В Чернігові ситуація в енергосистемі не краще. Там без світла деякі мешканці будуть до 15 годин на добу.