В Києві та частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Україна, Субота 18 жовтня 2025 12:51
В Києві та частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: Україною шириться повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вдень 18 жовтня в Києві та значній частині України було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил України та карту повітряних тривог.

Військові Повітряних сил пояснили, що в областях, в яких наразі оголошено повітряну тривогу існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!", - написали в Повітряних силах.

Станом на 12:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

В Києві та частині України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

О 12:52 в Повітряних силах зазначили, що швидкісна ціль на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.

Обстріл України 18 жовтня

Нагадаємо, що вночі 18 жовтня російські окупанти здійснили атаки по кількох районах Дніпропетровської області. Водночас було зафіксовано обстріли Запоріжжя, що спричинили кілька пожеж та пошкодження навчального закладу.

Крім того, під ворожими ударами опинилася Полтавська область. У Полтаві через обстріл загорівся склад готової продукції одного з підприємств.

А також росіяни здійснили удар по Харківщині. Як наслідок Харківська область зазнала масштабних ворожих атак дронами та реактивними системами залпового вогню.

Внаслідок ударів по цивільних об’єктах одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

