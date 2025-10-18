ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

Украина, Суббота 18 октября 2025 12:51
UA EN RU
В Киеве и части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: По Украине распространяется воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Днем 18 октября в Киеве и значительной части Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины и карту воздушных тревог.

Военные Воздушных сил объяснили, что в областях, в которых сейчас объявлена воздушная тревога существует угроза применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - написали в Воздушных силах.

По состоянию на 12:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Киеве и части Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина

В 12:52 в Воздушных силах отметили, что скоростная цель на севере Черниговщины в юго-западном направлении.

Обстрел Украины 18 октября

Напомним, что ночью 18 октября российские оккупанты совершили атаки по нескольким районам Днепропетровской области. В то же время были зафиксированы обстрелы Запорожья, повлекшие несколько пожаров и повреждения учебного заведения.

Кроме того, под вражескими ударами оказалась Полтавская область. В Полтаве из-за обстрела загорелся склад готовой продукции одного из предприятий.

А также россияне осуществили удар по Харьковской области. В результате Харьковская область подверглась масштабным вражеским атакам дронами и реактивными системами залпового огня.

В результате ударов по гражданским объектам один человек погиб, еще один получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война России против Украины Воздушная тревога
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов