У Києві та більшості областей вдруге за день тривога через балістику (оновлено)

У Києві та кількох областях України вчергове за сьогоднішній день оголосили повітряну тривогу. Знову через загрозу ворожих ракетних атак.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та командування Повітряних сил.
У столиці сигнали залунали приблизно о 17:50. Причиною тривоги знову називається загроза ракетних ударів противника із використанням балістики.
"За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння.", - йдеться у заяві керівника КМВА Сергія Попка.
Тривога також оголошена у приблизно половині областей країни.
Військові попередили про загрозу ракетних ударів, і просять жителів "червоних" регіонів перебувати в укриттях до скасування тривоги.
Оновлено о 18:20
У Києві пізніше оголосили про відбій повітряної тривоги. В областях теж почали оголошувати відбої, проте на сході досі загроза повітряних атак залишається.
"Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Київської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської та Чернігівської областей", - передали в командуванні ПС.
Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 31 березня випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО ЗСУ збили 9 ракет типу Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".
В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста. У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Пізніше сьогодні вдень, близько 16:15, в Харкові пролунав вибух, місто перебувало під російським авіаударом.
Додамо, шо близько півтори години тому повітряна тривога - також через загрозу балістики - була оголошена в Києві та кількох областях. Її скасували о 17:17.
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