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В Киеве и большинстве областей второй раз за день тревога из-за баллистики (обновлено)

Фото: воздушная тревога объявлена в Киеве и в нескольких областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и нескольких областях Украины в очередной раз за сегодняшний день объявили воздушную тревогу. Снова из-за угрозы вражеских ракетных атак.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и командование Воздушных сил.

В столице сигналы раздались примерно в 17:50. Причиной тревоги снова называется угроза ракетных ударов противника с использованием баллистики.

"По информации Воздушных Сил, воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения", - говорится в заявлении руководителя КГВА Сергея Попко.

Тревога также объявлена примерно в половине областей страны.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов и просят жителей "красных" регионов находиться в укрытиях до отмены тревоги.

Обновлено в 18:20

В Киеве позже объявили об отмене воздушной тревоги. В областях тоже начали объявлять отбои, однако на востоке до сих пор угроза воздушных атак остается.

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Черниговской областей", - передали в командовании ВС.

Обновлено в 18:42

Позже в Воздушных силах заявили об отбое угрозы из-за баллистики по всем областям.

Воздушные удары РФ по Украине 31 марта

Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 31 марта выпустили по Украине 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО ВСУ сбили 9 ракет типа Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. В Одессе и Одесском районе были отключения света, возникли проблемы с водой в части города. Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки погиб мужчина.

Позже сегодня днем, около 16:15, в Харькове раздался взрыв, город находился под российским авиаударом.

Добавим, что около полутора часов назад воздушная тревога - также из-за угрозы баллистики - была объявлена в Киеве и нескольких областях. Ее отменили в 17:17.

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