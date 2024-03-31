У Києві та кількох областях оголосили повітряну тривогу (оновлено)

Повітряна тривога була оголошена в Києві та кількох областях сьогодні вдень, 31 березня. Є загроза ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та командування Повітряних сил ЗСУ .

Сигнал тривогу залунав у столиці близько 16:30.

"За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Військові також попереджають про фіксацію ракет противника у Кіровоградській області, які летіли на північний-захід.

Крім того, повітряна тривога також оголошена на сході, у центрі та у частині регіонів на півдні країни.

Жителів областей, де лунають сигнали, просять перебувати в укриттях до скасування тривоги. Також громадянам нагадують про правило "двох стін".

"Дніпро в укриття!.. Ракети в напрямку Кривого Рогу!" - йдеться в оголошенні ПС о 16:34 та 16: 41 відповідно.

Оновлено о 16:57

Пізніше в столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - йдеться у зверненні КВМА.

Разом з тим тривога досі оголошена на сході, частині північних, центральних та південних регіонів.

Повітряні удари РФ по Україні 31 березня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цієї ночі війська РФ випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО ЗСУ збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста. У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що сьогодні вдень, близько 16:15, в Харкові пролунав вибух, місто перебувало під російським авіаударом.