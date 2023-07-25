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У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу: попереджають про загрозу "Шахедів"

Фото: повітряна тривога у більшості областей України вночі 25 липня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Повітряна тривога була оголошена в столиці та у низці областей України вночі 25 липня. Є загроза ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що є загроза застосування ворогом ударних БПЛА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза застосування дронів є в низці областей України. Зокрема в Одеській, Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях.

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В Одесі лунали потужні вибухи. Як заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, місто зазнало комбінованої ракетної атаки. У ПС ЗСУ тоді фіксували пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої ракетної атаки по місту, про зруйновані будинки, а також про 18 поранених та одного загиблого. У міськраді також підтвердили інформацію про руйнування Спасо-Праображенського собору внаслідок ракетного обстрілу.

Крім того, вночі також пролунали вибухи у Запоріжжі. Даних про наслідки офіційні особи поки не повідомляли.

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