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В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: предупреждают об угрозе "Шахедов"

Фото: воздушная тревога в большинстве областей Украины ночью 25 июля (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Воздушная тревога была объявлена в столице и ряде областей Украины ночью 25 июля. Есть угроза вражеских атак с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, угроза применения дронов есть в ряде областей Украины. В частности, в Одесской, Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Российские обстрелы Украины 23 июля

В Одессе раздались мощные взрывы. Как заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, город подвергся комбинированной ракетной атаке. В ВС ЗСУ тогда фиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях вражеской ракетной атаки по городу, о разрушенных домах, а также о 18 раненых и одном погибшем. В горсовете также подтвердили информацию о разрушении Спасо-Праображенского собора в результате ракетного обстрела.

Кроме того, ночью также раздались взрывы в Запорожье. Данных о последствиях официальные лица пока не сообщали.

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дронивоздушная тревога