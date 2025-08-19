У Києві та багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза балістичного озброєння з північного сходу", - написали військові о 03:30.
Вони також повідомили про рух швидкісної цілі через Харківську та Полтавську області на місто Кременчук.
Моніторингові пабліки повідомили про рух двох балістичних ракет у напрямку Кременчука та вибухи в місті.
Попередньо, ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури ракетами "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
В ніч на 19 серпня російські терористи масовано атакують Україну ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.
Напередодні ввечері ворог запустив у напрямку країни безпілотники "Шахед".
Згодом о 00:30 росіяни підняли в повітря бомбардувальники Ту-95МС.
Приблизно о 02:50 були відмічені ймовірні пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації в напрямку України.