В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", - написали военные в 03:30.
Они также сообщили о движении скоростной цели через Харьковскую и Полтавскую области на город Кременчуг.
Мониторинговые паблики сообщили о движении двух баллистических ракет в направлении Кременчуга и взрывах в городе.
Предварительно, враг атаковал объект энергетической инфраструктуры ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
В ночь на 19 августа российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
Накануне вечером враг запустил в направлении страны беспилотники "Шахед".
В 00:30 россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС.
Приблизительно в 02:50 были отмечены вероятные пуски крылатых ракет из стратегической авиации в направлении Украины.