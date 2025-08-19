RU

В Киеве и многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

Фото: во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза баллистического вооружения с северо-востока", - написали военные в 03:30.

Они также сообщили о движении скоростной цели через Харьковскую и Полтавскую области на город Кременчуг.

Мониторинговые паблики сообщили о движении двух баллистических ракет в направлении Кременчуга и взрывах в городе.

Предварительно, враг атаковал объект энергетической инфраструктуры ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Обновлено 04:10

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 19 августа российские террористы массированно атакуют Украину ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Накануне вечером враг запустил в направлении страны беспилотники "Шахед".

В 00:30 россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС.

Приблизительно в 02:50 были отмечены вероятные пуски крылатых ракет из стратегической авиации в направлении Украины.

Война в Украине