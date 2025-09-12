Студентські квитки у "Дії": як додати документ та де працюють знижки
У застосунку "Дія" можна користуватися цифровим студентським квитком, який має таку ж юридичну силу, як і пластиковий документ державного зразка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як працює цифровий студентський квиток
Документ автоматично підтягнеться у застосунок після авторизації, якщо він є у реєстрі студентських (учнівських) квитків. За допомогою цифрового студентського можна:
- підтвердити особу та статус студента;
- користуватися пільговим проїздом у міському, приміському та міжміському транспорті;
- отримувати знижки в музеях, культурних установах та інших сервісах, де вони передбачені.
Юридична сила цифрового документа визначена постановою Кабміну №1051 від 18 грудня 2019 року.
Коли студентський може не з’явитися в "Дії"
Деякі студенти зіштовхуються з проблемою, коли студентський квиток не відображається в "Дії" з таких причин:
- документ відсутній у реєстрі або має недійсний статус (наприклад, студент заочної форми не замовляв квиток);
- студентський не державного зразка (наприклад, книжечка чи унікальний квиток університету);
- у ЄДЕБО немає фото чи є помилки у ПІБ або РНОКПП;
- некоректні дані у банку, через який відбувається авторизація.
У такому разі варто звернутися до деканату та замовити студентський державного зразка — синьо-білий документ із жовтими літерами або комбінований із банківською карткою. Після видачі він автоматично підтягнеться у "Дію".
Важливо знати
Якщо студентський втрачено, він все одно залишатиметься у "Дії", проте пластиковий аналог варто відновити у деканаті.
Використання студентського в межах університету визначається внутрішнім регламентом закладу.
Якщо у вас вимагають саме пластиковий документ, потрібно звернутися у службу підтримки "Дії".
Раніше РБК-Україна писало, що перелік найпопулярніших вишів України залишається стабільним останні роки. Топ-3 серед студентів: Національний університет "Львівська Політехніка", Львівський національний університет ім. Івана Франка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Нагадаємо, вступна кампанія в Україні відбувається за новими правилами, які унеможливлюють використання навчання для уникнення мобілізації. З 2024 року на денну аспірантуру можна вступити лише на бюджет і тільки після складання обов’язкових іспитів. Це відсіює випадкових вступників і зменшує кількість охочих ухилитися від служби.