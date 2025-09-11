Більше не потрібно ходити в МВС: у "Дії" з’явився витяг про несудимість з апостилем
Українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія". Документ стане у пригоді при вступі до іноземних вишів, оформленні віз, посвідок на проживання або під час працевлаштування за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як працює нова послуга
Для того, щоб отримати послугу, потрібно:
- оновити та авторизуватися у "Дії";
- перейти у розділ "Сервіси - Довідки та витяги - Витяг про несудимість";
- обрати тип витягу, формат (цифровий чи паперовий) та вказати мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- визначити спосіб отримання (у МВС у Києві, найближчому відділенні "Укрпошти" чи кур’єрською доставкою);
- додати контакти;
- перевірити дані та відправити заявку.
Оплата за паперовий витяг здійснюється онлайн протягом 24 годин.
Хто і в які терміни може отримати послугу
Скористатися послугою можуть користувачі від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер та біометричний документ (ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання).
Витяг про несудимість оформлюється до 30 днів. Якщо потрібен апостиль, це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.
