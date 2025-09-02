ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Дії" з'являться нотаріальні послуги: що відомо

Україна, Вівторок 02 вересня 2025 16:05
UA EN RU
У "Дії" з'являться нотаріальні послуги: що відомо Фото: послугу вже почали тестувати в "Дії" (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

З третього вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

"Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що серед переваг цифровізації для нотаріусів - систематизація рутинних процесів; єдине робоче місце; миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить:

  • єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
  • безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
  • швидкий обмін даними між реєстрами та базами;
  • реєстрацію кожної нотаріальної дії;
  • автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Нагадаємо, державні послуги в Україні стали надавати за допомогою штучного інтелекту. Мова йде про AI-асистент, який з'явився в додатку "Дія".

Також ми повідомляли, що за допомогою "Дії" можна буде розірвати шлюб. Послуга розлучення онлайн стане доступна вже восени.

Окрім цього, українці можуть одружуватись через "Дію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці