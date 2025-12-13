Вже не по всій країні? "Укренерго" визначилося з графіками на 14 грудня
У неділю, 14 грудня, у більшості областей України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла. Причиною таких заходів стала атака РФ на енергоб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
У компанії поінформували, що причиною обмежень стало наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у дописі.
Також в "Укренерго" звернулися до українців із закликом. Зокрема, коли з'являється електроенергія за графіком, то споживати її за графіком.
Зазначимо, що згідно допису від 12 грудня, сьогодні обмеження діють в усіх областях. Проте порівнюючи з сьогоднішньою публікацією - ситуація покращилась.
Ситуація з енергетикою
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. За її словами, така ситуація зберігатиметься тривалий час, проте Кабмін працює над тим, щоб скоротити відключення.
За даними РБК-Україна, скорочувати тривалість відключень планують за рахунок скорочення кількість об'єктів критичної інфраструктури.
Також зазначимо, що в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох регіонах України.
Зокрема, за даними Міненерго, під атакою опинилися енергооб'єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.
З цієї причини вранці без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Наразі відомо, що в Одесі вже відновлюють електроенергію, але терміни завершення робіт невідомі.