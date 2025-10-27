У Києві стартує дорожній ремонт. Один із головних проспектів частково перекриють

Упродовж двох днів - 28 та 29 жовтня - в Оболонському районі столиці частково обмежать рух транспорту проспектом Маршала Рокоссовського.
Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення КМДА.
Рух транспорту буде обмежений з 8:00 до 23:00 на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.
Там дорожники проводитимуть влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи планують завершити упродовж двох діб, якщо дозволятимуть погодні умови.
У "Київавтодорі" закликали водіїв зважати на обмеження руху під час планування маршрутів та за можливості об’їжджати ділянку ремонту.
Також комунальники перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
