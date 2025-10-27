У Києві стартує дорожній ремонт. Один із головних проспектів частково перекриють

Де і коли обмежать рух

Рух транспорту буде обмежений з 8:00 до 23:00 на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

Там дорожники проводитимуть влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи планують завершити упродовж двох діб, якщо дозволятимуть погодні умови.

Як планувати поїздки

У "Київавтодорі" закликали водіїв зважати на обмеження руху під час планування маршрутів та за можливості об’їжджати ділянку ремонту.

Також комунальники перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Схема обмежень руху на Маршала Рокоссовського (скриншот КМДА)

Обмеження на Броварському проспекті

Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

від станції метро "Лісова";

до міста Бровари.

При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.

Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)