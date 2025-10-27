В Киеве стартует дорожный ремонт. Один из главных проспектов частично перекроют

В течение двух дней - 28 и 29 октября - в Оболонском районе столицы частично ограничат движение транспорта по проспекту Маршала Рокоссовского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 23:00 на участке от улицы Юрия Кондратюка до улицы Полярной.
Там дорожники будут проводить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы планируют завершить в течение двух суток, если позволят погодные условия.
В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать ограничения движения при планировании маршрутов и по возможности объезжать участок ремонта.
Также коммунальщики принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.
Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:
При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.
Ранее мы писали о том, что с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра ограничили во время объявления воздушной тревоги.
Читайте также о том, что на границе с Румынией ограничили движение на более 30 дней. Такое решение приняли из-за продолжения работ на мосту через реку Тиса.