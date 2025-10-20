У Києві під час тривоги перекриватимуть рух одним з мостів: деталі

З 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра буде обмежений під час оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як зазначили у поліції, таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва для забезпечення безпеки громадян.

До перекриття мосту будуть залучені екіпажі патрульної поліції, які контролюватимуть дотримання обмежень.

Водіїв закликають із розумінням ставитися до змін у русі, планувати маршрути з урахуванням ймовірності повітряної тривоги та дотримуватися правил дорожнього руху та режиму комендантської години.

Подільський міст у Києві - важлива транспортна артерія, що з’єднує лівий і правий береги Дніпра, забезпечуючи ефективний рух автомобільного та громадського транспорту. Його відкриття значно розвантажило інші переправи через річку та покращило транспортну доступність для мешканців столиці, одночасно сприяючи розвитку інфраструктури Подільського району.

Рух транспорту у Києві

Нагадаємо, що Київ був єдиним містом України, де під час оголошення повітряної тривоги зупиняли рух громадського транспорту. Однак з 21 березня цього року громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.

Варто зауважити, що у Києві під час сигналу повітряної тривоги обмежується робота метрополітену. Зокрема, потяги припиняють рух по наземній частині транспорту.

Зазвичай червоною гілкою метро потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та навпаки. А ось по зеленій гілці - від станції "Видубичі" до станції "Сирець", та від станції "Славутич" до станції "Червоний Хутір".

Також у столиці відкрили рух Південним мостом із лівого на правий берег Дніпра, тоді як проїзд з правого на лівий поки що залишається обмеженим.