ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві під час тривоги перекриватимуть рух одним з мостів: деталі

Київ, Понеділок 20 жовтня 2025 18:16
UA EN RU
У Києві під час тривоги перекриватимуть рух одним з мостів: деталі Ілюстративне фото: у Києві під час тривоги перекриватимуть рух одним з мостів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра буде обмежений під час оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як зазначили у поліції, таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва для забезпечення безпеки громадян.

До перекриття мосту будуть залучені екіпажі патрульної поліції, які контролюватимуть дотримання обмежень.

Водіїв закликають із розумінням ставитися до змін у русі, планувати маршрути з урахуванням ймовірності повітряної тривоги та дотримуватися правил дорожнього руху та режиму комендантської години.

Подільський міст у Києві - важлива транспортна артерія, що з’єднує лівий і правий береги Дніпра, забезпечуючи ефективний рух автомобільного та громадського транспорту. Його відкриття значно розвантажило інші переправи через річку та покращило транспортну доступність для мешканців столиці, одночасно сприяючи розвитку інфраструктури Подільського району.

Рух транспорту у Києві

Нагадаємо, що Київ був єдиним містом України, де під час оголошення повітряної тривоги зупиняли рух громадського транспорту. Однак з 21 березня цього року громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, почав працювати за новими правилами.

Варто зауважити, що у Києві під час сигналу повітряної тривоги обмежується робота метрополітену. Зокрема, потяги припиняють рух по наземній частині транспорту.

Зазвичай червоною гілкою метро потяги курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та навпаки. А ось по зеленій гілці - від станції "Видубичі" до станції "Сирець", та від станції "Славутич" до станції "Червоний Хутір".

Також у столиці відкрили рух Південним мостом із лівого на правий берег Дніпра, тоді як проїзд з правого на лівий поки що залишається обмеженим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Подольский Повітряна тривога Міст
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів