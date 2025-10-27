ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Києві стартує дорожній ремонт. Один із головних проспектів частково перекриють

Київ, Понеділок 27 жовтня 2025 17:16
UA EN RU
У Києві стартує дорожній ремонт. Один із головних проспектів частково перекриють Обмеження діятимуть протягом двох днів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Упродовж двох днів - 28 та 29 жовтня - в Оболонському районі столиці частково обмежать рух транспорту проспектом Маршала Рокоссовського.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення КМДА.

Де і коли обмежать рух

Рух транспорту буде обмежений з 8:00 до 23:00 на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

Там дорожники проводитимуть влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Роботи планують завершити упродовж двох діб, якщо дозволятимуть погодні умови.

Як планувати поїздки

У "Київавтодорі" закликали водіїв зважати на обмеження руху під час планування маршрутів та за можливості об’їжджати ділянку ремонту.

Також комунальники перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

На схемі позначено місце проведення дорожніх робіт на проспекті Маршала Рокоссовського — від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної. Червона стрілка вказує напрямок руху, а поряд розміщено жовтий знак дорожніх робіт. Уздовж верхнього та нижнього країв зображення — смугасте чорне й жовте обрамлення, що позначає попередження. У нижньому лівому куті — логотип «Київавтодор».Схема обмежень руху на Маршала Рокоссовського (скриншот КМДА)

Обмеження на Броварському проспекті

Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

  • від станції метро "Лісова";
  • до міста Бровари.

При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)

Раніше ми писали про те, що з 20 жовтня рух Подільським мостовим переходом із правого на лівий берег Дніпра обмежили під час оголошення повітряної тривоги.

Читайте також про те, що на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів. Таке рішення ухвалили через продовження робіт на мості через річку Тиса.

