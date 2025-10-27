В Киеве стартует дорожный ремонт. Один из главных проспектов частично перекроют

В течение двух дней - 28 и 29 октября - в Оболонском районе столицы частично ограничат движение транспорта по проспекту Маршала Рокоссовского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Где и когда ограничат движение

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 23:00 на участке от улицы Юрия Кондратюка до улицы Полярной.

Там дорожники будут проводить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы планируют завершить в течение двух суток, если позволят погодные условия.

Как планировать поездки

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать ограничения движения при планировании маршрутов и по возможности объезжать участок ремонта.

Также коммунальщики принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.

Схема ограничений движения на Маршала Рокоссовского (скриншот КГГА)

Ограничения на Броварском проспекте

Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

от станции метро "Лесная";

до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)