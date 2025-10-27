ua en ru
В Киеве стартует дорожный ремонт. Один из главных проспектов частично перекроют

Киев, Понедельник 27 октября 2025 17:16
В Киеве стартует дорожный ремонт. Один из главных проспектов частично перекроют Ограничения будут действовать в течение двух дней (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В течение двух дней - 28 и 29 октября - в Оболонском районе столицы частично ограничат движение транспорта по проспекту Маршала Рокоссовского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Где и когда ограничат движение

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 23:00 на участке от улицы Юрия Кондратюка до улицы Полярной.

Там дорожники будут проводить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы планируют завершить в течение двух суток, если позволят погодные условия.

Как планировать поездки

В "Киевавтодоре" призвали водителей учитывать ограничения движения при планировании маршрутов и по возможности объезжать участок ремонта.

Также коммунальщики принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.

На схемі позначено місце проведення дорожніх робіт на проспекті Маршала Рокоссовського — від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної. Червона стрілка вказує напрямок руху, а поряд розміщено жовтий знак дорожніх робіт. Уздовж верхнього та нижнього країв зображення — смугасте чорне й жовте обрамлення, що позначає попередження. У нижньому лівому куті — логотип «Київавтодор».Схема ограничений движения на Маршала Рокоссовского (скриншот КГГА)

Ограничения на Броварском проспекте

Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

  • от станции метро "Лесная";
  • до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)

Ранее мы писали о том, что с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого на левый берег Днепра ограничили во время объявления воздушной тревоги.

Читайте также о том, что на границе с Румынией ограничили движение на более 30 дней. Такое решение приняли из-за продолжения работ на мосту через реку Тиса.

