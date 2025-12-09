У Києві станцію метро "Мостицька" перейменують ще до запуску: нові варіанти назв

У Києві станцію метро "Мостицька", яку зводять на Зеленій лінії, перейменують, оскільки чинна назва не відповідає реальному розташуванню. Вибрати остаточний варіант зможуть кияни у 2026 році через застосунок "Київ Цифровий".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення члена міської комісії з питань найменувань Тимоша Мартиненко-Кушлянського у Facebook.
За словами експерта, майбутня станція розташована за кілька кілометрів від Мостицького масиву й не має з ним територіального зв’язку.
Натомість місцевість біля перетину вулиць Білицької, Межової та Віктора Некраcова має інші історичні топоніми, які кияни вже пропонували використовувати замість чинної назви. Петиції про перейменування надходили до міської влади неодноразово.
Проектні установи, що займаються документацією з будівництва метро, не досліджують топоніміку і позначають об’єкти умовно - лише для робочих матеріалів.
Тому такі назви, як "Мостицька" чи колишня "Проспект Правди" (тепер "Варшавська"), є тимчасовими й потребують корекції до введення станцій в експлуатацію.
Оскільки назва існує лише в документах, зміна не потребує додаткових витрат. Остаточну назву нанесуть уже після завершення будівництва - на колійні стіни та в елементи навігації. Саме тому рішення ухвалюють зараз.
Після обговорень з істориками та експертами комісія визначила три варіанти, між якими обиратимуть кияни:
Вибір назв проведуть у "Київ Цифровий" у форматі рейтингового голосування. Варіант, який набере найбільше голосів, буде рекомендований Комісією з питань найменувань та переданий на погодження Київраді.
Нагадаємо, що восени цього року мер Києва Києва Віталій Кличко заявив, що станцію "Мостицька" відкриють уже в 2026 році.
