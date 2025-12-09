В Киеве станцию метро "Мостицкая" переименуют еще до запуска: новые варианты названий

В Киеве станцию метро "Мостицкая", которую возводят на Зеленой линии, переименуют, поскольку действующее название не соответствует реальному расположению. Выбрать окончательный вариант смогут киевляне в 2026 году через приложение "Киев Цифровой".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена городской комиссии по вопросам наименований Тимоша Мартыненко-Кушлянского в Facebook.
По словам эксперта, будущая станция расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и не имеет с ним территориальной связи.
Зато местность у пересечения улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова имеет другие исторические топонимы, которые киевляне уже предлагали использовать вместо действующего названия. Петиции о переименовании поступали к городским властям неоднократно.
Проектные учреждения, занимающиеся документацией по строительству метро, не исследуют топонимику и обозначают объекты условно - только для рабочих материалов.
Поэтому такие названия, как "Мостицкая" или бывшая "Проспект Правды" (теперь "Варшавская"), являются временными и требуют коррекции до введения станций в эксплуатацию.
Поскольку название существует только в документах, изменение не требует дополнительных затрат.
Окончательное название нанесут уже после завершения строительства - на путевые стены и в элементы навигации. Именно поэтому решение принимают сейчас.
После обсуждений с историками и экспертами комиссия определила три варианта, между которыми будут выбирать киевляне:
Выбор названий проведут в "Киев Цифровой" в формате рейтингового голосования.
Вариант, который наберет больше всего голосов, будет рекомендован Комиссией по вопросам наименований и передан на согласование Киевсовету.
Напомним, что осенью этого года мэр Киева Киева Виталий Кличко заявил, что станцию "Мостицкая" откроют уже в 2026 году.
