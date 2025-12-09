В Киеве станцию метро "Мостицкая" переименуют еще до запуска: новые варианты названий

Почему "Мостицкая" - некорректное название

По словам эксперта, будущая станция расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и не имеет с ним территориальной связи.

Зато местность у пересечения улиц Белицкой, Межевой и Виктора Некрасова имеет другие исторические топонимы, которые киевляне уже предлагали использовать вместо действующего названия. Петиции о переименовании поступали к городским властям неоднократно.

Почему так произошло с проектным названием

Проектные учреждения, занимающиеся документацией по строительству метро, не исследуют топонимику и обозначают объекты условно - только для рабочих материалов.

Поэтому такие названия, как "Мостицкая" или бывшая "Проспект Правды" (теперь "Варшавская"), являются временными и требуют коррекции до введения станций в эксплуатацию.

Во сколько обойдется переименование

Поскольку название существует только в документах, изменение не требует дополнительных затрат.

Окончательное название нанесут уже после завершения строительства - на путевые стены и в элементы навигации. Именно поэтому решение принимают сейчас.

Какие названия предложат киевлянам

После обсуждений с историками и экспертами комиссия определила три варианта, между которыми будут выбирать киевляне:

Рогостинская - название связано с рекой Рогостинкой и древней "землей Рогостинской", упоминания о которой достигают XV века;

Рогозов яр - название урочища, расположенного рядом с будущей станцией;

Замковище - историческая местность, часть Сырежчины. В XVII веке здесь была загородная резиденция католических приоров; активная застройка началась в конце XIX века.

Новую станцию метро возводят рядом с урочищем Рогозов яр (фото: Facebook/Тимиш Мартыненко-Кушлянский)

Как будет происходить голосование

Выбор названий проведут в "Киев Цифровой" в формате рейтингового голосования.

Вариант, который наберет больше всего голосов, будет рекомендован Комиссией по вопросам наименований и передан на согласование Киевсовету.