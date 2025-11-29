UA

У Києві стало відомо про першого загиблого внаслідок атаки РФ

Фото: рятувальники деблокували тіло першого загиблого внаслідок нічної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Внаслідок масованого нічного обстрілу Києва загинула людина. Тіло було деблоковано у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

Він розповів, що, згідно з уточненою інформацією, на одній з локацій у Святошинському районі підтверджена загибель людини. Ткаченко уточнив, що деблоковане тіло, попередньо чоловічої статі.

Станом на зараз внаслідок удару по столиці одна людина загинула, сім отримали поранення, в тому числі одна дитина.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Відомо про шістьох постраждалих - трьох із них, в тому числі 13-річну дитину госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Внаслідок атаки є інформація про щонайменше шість локацій з пошкодженнями в різних районах міста.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Також окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Зазначимо, ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Київ Війна в Україні