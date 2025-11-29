В Киеве стало известно о первом погибшем в результате атаки РФ

Что известно о ночном ударе РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Известно о шести пострадавших - троих из них, в том числе 13-летнего ребенка госпитализировали. Другие получили медицинскую помощь на месте.

В результате атаки есть информация по меньшей мере о шести локациях с повреждениями в разных районах города.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, в результате чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Отметим, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".