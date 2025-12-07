ua en ru
В Киеве произошел пожар в реанимации больницы (фото)

Киев, Воскресенье 07 декабря 2025 11:16
В Киеве произошел пожар в реанимации больницы (фото) Фото: в Киеве произошел пожар в реанимации больницы (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталья Кава

В одной из больниц Киева утром воскресенья, 7 февраля, произошел пожар. Была проведена эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

По данным ГСЧС, сообщение о возгорании на улице Отдыха, что в Святошинском районе, поступило в 07:41.

Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать в 08:20. Во время тушения спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Фото: в Киеве произошел пожар в реанимации больницы (t.me/dsns_kyiv)

Пожары в Киеве

Ранее мы писали, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Печерском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В начале октября крупный пожар произошел также в Голосеевском районе столицы - пожарные эвакуировали 12 жителей дома.

Кроме того, 28 сентября из-за российской атаки в Киеве загорелась больница. Тогда обломки ракет и взрывы зафиксировали в нескольких районах города - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

А в ночь на 17 сентября масштабный пожар вспыхнул в многоэтажке вблизи станции метро "Нивки". Пламя охватило значительную часть здания.

