У Києві сталась масштабна пожежа на складах: рятувальники показали фото

За даними рятувальників, сьогодні вранці було ліквідовано загоряння в складській будівлі по вулиці Кирилівській. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони.

Пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих.

Фото: у Києві сталась пожежа на складах (t.me/dsns_kyiv)

Пожежі у Києві

Вчора ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

На початку жовтня велика пожежа сталася також у Голосіївському районі столиці - вогнеборці евакуювали 12 мешканців будинку.