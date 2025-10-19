UA

У Києві сталась масштабна пожежа на складах: рятувальники показали фото

Фото: у Києві сталась пожежа на складах (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталія Кава

Вранці неділі, 19 жовтня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Горіли склади у Подільському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

За даними рятувальників, сьогодні вранці було ліквідовано загоряння в складській будівлі по вулиці Кирилівській. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони. 

Пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. 

 Фото: у Києві сталась пожежа на складах (t.me/dsns_kyiv)

Пожежі у Києві

Вчора ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

На початку жовтня велика пожежа сталася також у Голосіївському районі столиці - вогнеборці евакуювали 12 мешканців будинку.

Крім того, 28 вересня через російську атаку в Києві загорілася лікарня. Тоді уламки ракет і вибухи зафіксували в кількох районах міста - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському.

А в ніч на 17 вересня масштабна пожежа спалахнула в багатоповерхівці поблизу станції метро “Нивки”. Полум’я охопило значну частину будівлі.

ДСНСКиївПожежа