В Киеве произошел масштабный пожар на складах: спасатели показали фото

Утром воскресенья, 19 октября, в одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Горели склады в Подольском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.
По данным спасателей, сегодня утром было ликвидировано возгорание в складском здании по улице Кирилловской. Во время тушения пожара, из помещения было вынесено три кислородных баллона.
Пожар ликвидировали в 09:14 на площади 300 квадратных метров. К счастью, без пострадавших.
Вчера мы писали, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Печерском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.
В начале октября крупный пожар произошел также в Голосеевском районе столицы - пожарные эвакуировали 12 жителей дома.
Кроме того, 28 сентября из-за российской атаки в Киеве загорелась больница. Тогда обломки ракет и взрывы зафиксировали в нескольких районах города - Святошинском, Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Соломенском.
А в ночь на 17 сентября масштабный пожар вспыхнул в многоэтажке вблизи станции метро "Нивки". Пламя охватило значительную часть здания.