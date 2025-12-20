У Києві сталась масштабна пожежа у кафе на Позняках: що кажуть у ДСНС

Спочатку у мережі почали з'являтимь фото та відео масштабної пожежі біля будинків на вулиці Анни Ахматової. На кадрах було видно, що палає, ймовірно, одне з місцевих кафе. За словами очевидців, перед пожежею було чути звук вибуху.

Як зазначили у ДСНС Києва у коментарі РБК-Україна, пожежа сталась в окремо розташованій будівлі. Площа пожежі близько 150 метрів квадратних, її вдалось локалізувати. Наразі триває ліквідація. Попередньо - без постраждалих.

Оновлено о 14:50

За даними рятувальників, 20 грудня о 12:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Анни Ахматової. Пожежа виникла в закладі громадського харчування. Загоряння було ліквідовано о 13:15 на площі 150 кв. м.

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежі в Києві

Нагадаємо, вранці 7 грудня в одній із лікарень Києва спалахнула пожежа. Повідомлення про загоряння на вулиці Відпочинку у Святошинському районі надійшло о 07:41, а площа займання становила близько 15 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося повністю загасити вогонь до 08:20. Під час ліквідації пожежі з приміщення евакуювали шістьох людей, серед яких були двоє маломобільних пацієнтів.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причини та обставини виникнення загоряння.

Крім того, вночі 29 листопада у Солом’янському районі столиці пожежа виникла на першому та другому поверхах 25-поверхового житлового будинку внаслідок падіння уламків, на місце події виїжджали екстрені служби.