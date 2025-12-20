В Киеве произошел масштабный пожар в кафе на Позняках: что говорят в ГСЧС

Сначала в сети начали появляться фото и видео масштабного пожара возле домов на улице Анны Ахматовой. На кадрах было видно, что пылает, вероятно, одно из местных кафе. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук взрыва.

Как отметили в ГСЧС Киева в комментарии РБК-Украина, пожар произошел в отдельно стоящем здании. Площадь пожара около 150 квадратных метров, его удалось локализовать. Сейчас продолжается ликвидация. Предварительно - без пострадавших.

Обновлено в 14:50

По данным спасателей, 20 декабря в 12:29 поступило сообщение о пожаре на улице Анны Ахматовой. Пожар возник в заведении общественного питания. Возгорание было ликвидировано в 13:15 на площади 150 кв. м.

Жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Пожары в Киеве

Напомним, утром 7 декабря в одной из больниц Киева вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на улице Отдыха в Святошинском районе поступило в 07:41, а площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров.

Спасателям удалось полностью потушить огонь к 08:20. Во время ликвидации пожара из помещения эвакуировали шесть человек, среди которых были двое маломобильных пациентов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Кроме того, ночью 29 ноября в Соломенском районе столицы пожар возник на первом и втором этажах 25-этажного жилого дома в результате падения обломков, на место происшествия выезжали экстренные службы.