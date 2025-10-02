UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці: ДСНС показала фото наслідків

Фото: у Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

У Голосіївському районі Києва сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.

"Голосіївський район: 12 людей, зокрема 2 дітей, врятовано під час пожежі у багатоповерхівці", - зазначили у ДСНС Києва.

Повідомлення про загоряння на вулиці Максимовича надійшло о 06:40. Пожежа сталась в одній з квартир на дев'ятому поверсі. О 07:02 пожежу локалізували на площі 90 кв. м, а о 07:52 – ліквідували.  За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

 

 

Пожежі у Києві

Нагадаємо, у Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Того ж дня у столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському.

Також у ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок. Пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як під Києвом горить склад логістичного центру через атаку дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежаДСНС