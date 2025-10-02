У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці: ДСНС показала фото наслідків

Пожежі у Києві

Нагадаємо, у Києві через російську атаку загорілася лікарня зранку 28 вересня. Того ж дня у столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків у низці районів – Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, а також у Солом'янському.

Також у ніч на середу, 17 вересня, в одному з районів Києва сталась масштабна пожежа. Палає багатоповерховий будинок. Пожежа сталась неподалік від метро "Нивки". На кадрах видно, що полум'я охопило значну частину будинку.

